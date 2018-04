I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti a intorno alle ore 8 di questa mattina, sabato 14 aprile, in via del Condotto 11 a Chianciano Terme, per un movimento franoso per il quale già anni fa era stata interdetta l'area. Sul posto anche la Polizia Municipale. Non si segnalano danni a cose o persone.