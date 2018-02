Entrano in appartamento per rubare: trovano in casa mamma 41enne e figlia di 3 anni

IN AGGIORNAMENTO

Attorno alle 7.45 di questa mattina, giovedì 15 febbraio, due malviventi sono entrati in una cascina ristrutturata in una zona di campagna di Chianciano Terme.I ladri, verosimilmente dell'est europeo, si sono introdotti in casa dalla porta principale pensando che non vi fosse nessuno ma si sono trovati davanti una donna 41enne. Dopo un iniziale reciproco sbigottimento, la donna ha ingaggiato una collutazione con i due uomini che l'hanno immobilizzata spingendola all'interno del bagno e chiudendola all'interno. Prima pero' hanno permesso alla donna di prendere con sè la figlia di 3 anni.I due, che da ladri sono così diventati rapinatori, non si sono resi conto che all'interno del bagno si trovava in carica il cellulare della donna con il quale la 41enne ha chiamato il marito che a sua volta avvertiva i carabinieri. Solo per pochi istanti i due ladri, che avevano portato via gioielli vari e 2.000 euro di refurtiva, sono sfuggiti all'intervento dei militari sono sopraggiunti sul posto poco dopo che i due si erano eclissati.I militari, giunti numerosi anche da Siena con il nucleo investigativo e l'aliquota investigazioni scientifiche, hanno intrapreso indagini tecniche ricercando di tutti quegli elementi che possano condurre all'identificazione dei due malfattori. La bambina sta bene, ha avuto solo uno spavento mentre la madre ha riportato solo qualche piccolo graffio ma è fondamentalmente venuta fuori illesa dalla concitata situazione.