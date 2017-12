Chianciano Terme, al Paese di Babbo Natale gran finale con Babbo Natale e Masha e Orso

Il parco natalizio a Chianciano Terme sarà visitabile fino a Santo Stefano

Il 24 dicembre ci sarà il presepe vivente e la Santa Messa

Gran finale al Paese di Babbo Natale a Chianciano Terme. Quello di Natale sarà l'ultimo weekend di apertura per il parco natalizio magico che resterà aperto fino al 26 dicembre e che ha registrato il sould out già da alcuni fine settimana.Ci sarà una serata speciale per la vigilia di Natale: il 24 dicembre da non perdere la cena con Babbo Natale e Masha e Orso. Dopo cena la festa coninua con la consegna dei regali da parte Babbo Natale a tutti i bambini. Ci sarà anche il Presepe vivente e la Santa Messa al Paese di Babbo Natale.Il parco natalizio si chiude con un bilancio più che positivo. Rispetto all'edizione precedente gli ingressi sono quadruplicati a partire dal secondo weekend dall’apertura, rispetto all'anno scorso. I tour operator confermano la forte crescita: anche le prenotazioni sono quadruplicate con una permanenza a Chianciano Terme non più di una o due notti, ma di tre e quattro notti.Le attrazioni più gettonate sono state la Pista del Ghiaccio, coperta e a aperta tutti i giorni, e Il Mondo delle Fiabe che ospita La casa di Masha e Orso più quattro brevi spettacoli teatrali dedicati a Il Gatto con gli stivali, La Bella e la Bestia, Frozene La storia della simpatica giraffaTheia Milla.Il magico itinerario inizia proprio nel meraviglioso Parco Acqua Santa dove tre grandi strutture coperte ospitano Elfolandia, la Baita di Babbo Natale e il Mondo delle Fiabe. All'esterno troviamo invece la pista del ghiaccio, la pista di quad per bambini e i Mercatini di Natale con le loro casette di legno con lo streetfood e idee regalo natalizie di tutti i tipi.Grandi e piccini possono sognare a occhi aperti con i simpatici elfi che accolgono i bambini con il truccabimbi, il teatrino, la baby dance, i laboratori di disegno, la fabbrica dei giocattoli e qualche piccolo giocattolo in regalo.Il momento più atteso è l'incontro con Babbo Natale nella sua bella casa, dotata di camera da letto, cucina e ufficio postale dove ogni bambino può scrivere la letterina di Natale e imbucarla personalmente o consegnarla al destinatario in persona. Nessun bambino esce da quest'area senza esser salito sulla grande slitta per far la foto in braccio a Babbo Natale.In occasione della visita al Paese di Babbo Natale, ci si può concedere anche qualche ora di relax alle terme grazie all'offerta completa proposta dalle strutture di Chianciano Terme: le family friendly Piscine Termali Theia,dotate di un'area termale specifica per i più piccoli con piscina, giochi e trattamenti, e le Terme Sensoriali per un pubblico adulto che non vuole rinunciare a trattamenti rigeneranti.Da non perdere, anche la mostra Don’t play-mobile but Playmobila Villa Simoneschi (in Viale Dante, di fronte al Museo etrusco), a ingresso libero, visitabile fino al 14 gennaio sabato, domenica e festivi dalle 15.30 alle 19.30. Ideata da Alfonso Lionelli, uno dei più grandi collezionisti europei di Playmobil, la mostra riproduce i principali monumenti di Chianciano Terme, dal Medioevo fino ai giorni nostri.Il Paese di Babbo Natale è stato realizzato da Music Staff da un'idea di Paolo Grossi.Gli special partner dell'eventosono le Terme di Chianciano, Il Grand Hotel Le Fonti e il Grand Italia Caffè (Gruppo Tabib), il Comune di Chianciano Terme e La Pro Loco di Chianciano Terme.Per tutte le info seguiteci sul sito www.paesedibabbonatale.it, su Facebook e Instagram. L'hashtag ufficiale dell'evento da usare sui social è #PaesediBabboNatale2K17.Orari:Il Paese di Babbo Natale: venerdì e prefestivi ore 15-20 | sabato, domenica e festivi ore 10-20Il Mondo delle Fiabe: venerdì e prefestivi ore 15-20 | sabato, domenica e festivi ore 10.30-20La Pista del Ghiaccio: dal lunedì al venerdì ore 15-20 | sabato, domenica e festivi ore 10-20Apertura straordinaria Ponte dell'Immacolata: 6 e 7 ore 10-20 | 8 e 9 ore 9-22 | 10 ore 9-19Giorni di apertura:dicembre: 23 – 24 – 25 – 26Prezzi:Il Paese di Babbo Natale: € 9 biglietto giornaliero (dai 2 anni in su) – gratis fino ai 2 anni e per i disabiliIl Mondo delle Fiabe: € 9 biglietto giornaliero (dai 2 anni in su) – gratis fino ai 2 anni non compiuti, disabiliBiglietto unico: (Paese di Babbo Natale + Mondo della Fiabe e Masha e Orso): € 14 biglietto giornalieroCena con Babbo Natale con animazione per bambini: cena tipica toscana € 22 per adulti e € 15 per bambini; menù celiaci € 12. Cenone di Natale con menù speciale. (Info e prenotazioni 340.1652181 – 0578.070015. Giorni di svolgimento: 23, 24 dicembre).