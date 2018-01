Cetona, lavori alla rete elettrica a Piazze: Enel rinnva il sistema elettrico con cabine super tecnologiche

Nuovo look per la rete elettrica della frazione di Piazze nel territorio comunale di Cetona: lunedì 29 e mercoledì 31 gennaio, infatti, e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, procederà al restyling completo degli impianti elettrici che forniscono alimentazione elettrica a Piazze.Come già fatto in altre zone della provincia senese, le squadre operative di e-distribuzione installeranno nelle cabine di trasformazione le celle denominate DY800, gli innovativi interruttori che sono in grado di svolgere la stessa funzione delle sottostazioni primarie, ovvero di sezionare immediatamente la linea in caso di guasto, isolando il tratto di cavo danneggiato, e di restituire elettricità a tutti gli utenti a monte della cabina elettrica interessata dal disservizio. Nell’occasione le cabine elettriche saranno anche rinnovate in tutta la parte di impiantistica elettromeccanica per garantire efficienza del servizio elettrico e migliore distribuzione dei carichi elettrici.L’intervento rientra nel “Progetto Resilienza” di e-distribuzione, che con questo percorso intende dotare molte aree della Toscana di un sistema elettrico sempre più resistente, automatizzato ed efficiente, attraverso investimenti importanti nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.Le operazioni, che devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, sono di natura complessa e richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico, che e-distribuzione ha programmato per lunedì 29 gennaio, dalle ore 9:00 alle 14:30, per un gruppo ristretto di civici tra via Tamburino, via Campersevoli, via Provinciale, via Vecciano, via Olivo, via San Casciano, strada Salci, località Saltarello e strada dei Molini, e per mercoledì 31 gennaio, dalle ore 8:30 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 20:00, per poche utenze di via Provinciale, via della Resistenza, via Malpasso, piazza Vittorio Veneto, piazza Toscanini, via Piazze, via San Casciano, via Comporsevoli.I clienti sono preavvisati anche attraverso affissioni nelle zone interessate. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.