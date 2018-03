Castelnuovo: dal 6 marzo nuovo orario per l’ufficio Servizi demografici

Ampliata l’apertura pomeridiana, prevista anche nella giornata del martedì

Nuovo orario di apertura al pubblico per l’Ufficio Servizi demografici del Comune di Castelnuovo Berardenga che, a partire da martedì 6 marzo, sarà aperto anche il martedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18.30, per andare incontro alle richieste dei cittadini e garantire maggiore accessibilità. Lunedì 5 marzo lo stesso ufficio effettuerà una chiusura straordinaria per le operazioni legate alle elezioni politiche di domenica 4 marzo.A seguito del nuovo orario, dal 6 marzo l’Ufficio Servizi demografici del Comune di Castelnuovo Berardenga sarà aperto nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 11, e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30. L’ufficio, inoltre, sarà aperto il martedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18.30, e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18.