Castelnuovo: mercoledì si riunisce il Consiglio comunale

Domani, mercoledì 28 febbraio, alle ore 16, si riunisce il consiglio comunale a Castelnuovo Berardenga. La seduta si svolgerà nella Sala consiliare del Palazzo comunale e vedrà tra i principali punti all'ordine del giorno il bilancio di previsione per il 2018, il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco degli interventi previsti nell'anno in corso, oltre alla tariffa Tari e alle aliquote relative a Tasi e Imu.Tra gli altri punti all'ordine del giorno, i consiglieri esamineranno e voteranno il Piano economico e finanziario per l'anno 2018 del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; il Documento unico di programmazione, Dup e la variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico finalizzata all'adeguamento al Piano paesaggistico.