''Mercatino di Lunedì in Albis'' a Casole d'Elsa

Torna a Casole d'Elsa, nelle incantevoli colline senesi, il consueto appuntamento con il “Mercatino di Lunedì in Albis”. Gli artigiani riempiranno le vie del centro storico esponendo i loro prodotti di antiquariato e manufatti di vario tipo, saranno presenti anche i produttori enogastronomici che presenteranno le proprie eccellenze. I bambini potranno divertirsi con i gonfiabili in piazza Luchetti.Il mercatino si svolgerà il 2 aprile dalle ore 10:00 alle ore 20:00 della sera.Nell'occasione sarà possibile visitare il bellissimo Museo Civico Archeologico e della Collegiata, che dalla domenica delle Palme osserva l'orario estivo: 10:00/13:30 e 15:30/18:00. Il museo custodisce, tra l’altro, la bellissima scultura di epoca etrusca denominata “testa Bargagli”, la “testa di profeta” opera di Marco Romano e i dipinti realizzati da Augusto Bastianini.Per informazioni:Museo Civico Archeologico e della Collegiatae Ufficio TuristicoPiazza della Libertà, 553031 Casole d'Elsa (SI)Tel. 0577/948705e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico