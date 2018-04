Una ''Colazione a Corte'' e altre iniziative al Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici

Il museo aperto eccezionalmente sabato 5 e domenica 6 maggio

Molte le iniziative con cui il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici partecipa alla manifestazione “Sul tetto della città. La cultura in Castelvecchio” promossa dalla Contrada della Tartuca.Ingresso gratuito e visite libere in tutto il Museo sabato 5 maggio dalle 11,30 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e domenica 6 maggio dalle 15.00 alle18.00.Il sabato si apre con una “Colazione a Corte”, su prenotazione, organizzata insieme all’Associazione Rizes che prevede tre momenti: alle 9 ricca colazione a buffet di dolci e salati nella Corte dell’Accademia; alle 10 “Assaggi di scienza” con visite guidate ad alcuni tesori del Museo: “La storia della balenottera nel racconto del suo preparatore”, “I magnifici 3000: dal pellicano al tucano tutti gli uccelli della collezione ornitologica” e “Dalla meteorite di Siena a Martin Mystère”; alle 11 nell'aula magna “Assaggi di musica” con un quartetto di flauti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena. Prenotazioni: 3492824678, costo 15 euro.Alle 11.30 inaugurazione pubblica della mostra “Moti bestiali: gli infiniti modi di muoversi negli animali” che espone nel seminterrato carapaci di tartarughe marine e altri animali di acqua, terra e aria che richiamano varie modalità e velocità di movimento. L’esposizione rimarrà aperta fino al 28 settembre 2018 negli orari di apertura ordinaria e straordinaria dell’Accademia dei Fisiocritici visibili nel sito www.fisiocritici.it e sulle pagine Facebook e Google plus.Nel pomeriggio di sabato il conservatore del Museo Andrea Benocci guiderà due visite alla mostra per gli iscritti al percorso “Dal Fantastici al carapace” che parte alle 15 e alle 16 dalle Logge del Fantastici nel Prato di S. Agostino e termina con l’Accademia dei Fisiocritici passando per l’appartamento del Rettore del Tolomei, il Museo di Strumentaria Medica e l’Orto Botanico. Prenotazioni all’indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Domenica pomeriggio il Museo aderisce anche alla manifestazione nazionale #invasionidigitali, perciò invita tutti coloro che vogliono contribuire a promuovere il ricco patrimonio del Museo a venire nella sezione zoologica per scattare foto o realizzare video da pubblicare poi sui propri social utilizzando gli hashtag #InvasioniDigitaliFisiocritici, #accademiadeifisiocritici, #Fisiocritici e taggando le pagine ufficiali del Museo su Facebook e Google plus.