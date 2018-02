''Febbraio al Museo'': ultima domenica dedicata all’arte e alla cultura

Domenica tornano protagonisti i bambini con ‘A Piccoli Passi’ e Sms Edu al Santa Maria

Dalle ore 11, visita alla Pinacoteca Nazionale per scoprire le invenzioni medievali nelle opere del Trecento

Sarà una domenica da vivere con tutta la famiglia quella in compagnia dei nuovi appuntamenti di ‘Febbraio al Museo’. Domani, domenica 25 febbraio, la rassegna di eventi organizzata dal Comune di Siena, celebrerà l’arte e la storia della città con le visite guidate alla Sinagoga di Siena passando per le sale della Pinacoteca Nazionale fino alle proposte ‘for kids’, che chiuderanno il pomeriggio di festa con i percorsi didattici all’Orto Botanico, al Museo dell’Opera del Duomo e al Santa Maria della Scala.Domenica 25 febbraio tornano le visite guidate alla Sinagoga. La storia dell’ebraismo e dei luoghi simbolo della Comunità ebraica apriranno la mattina di domenica 25 febbraio. Appuntamento, alle ore 10.30, con ‘Itinerari in Italia: scopriamo la Sinagoga di Siena’, il percorso guidato alla Sinagoga di Siena, in Vicolo delle Scotte, che porterà i visitatori alla scoperta del luogo di culto a due passi da Piazza del Campo. All’interno della Sinagoga, inoltre, sarà possibile visitare ‘KADIMA. Da Pellestrina alla Terra Promessa’. Le visite guidate, in partenza ogni mezz’ora e fino alle 16.45, sono a pagamento, con prezzo ridotto per i bambini e per le famiglie. Per informazioni e per le prenotazioni è possibile chiamare il numero 0577271345 oppure scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Le invenzioni del Medioevo si svelano nei dipinti della Pinacoteca Nazionale. Le opere dei grandi artisti del Trecento saranno ancora protagoniste della mattina con ‘Turisti per casa’. Dalle ore 11, nelle sale della Pinacoteca Nazione di Siena, in Via San Pietro, sarà possibile scoprire gli strumenti e le invenzioni medievali, che si nascondono nei dipinti del museo. La visita è a pagamento, mentre è gratuita per i bambini di età inferiore ai 12 anni. Per informazioni e per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 334 8418736 (anche WhatsApp) o inviare una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Un tuffo nella natura, con il laboratorio didattico all’Orto Botanico. Sempre nella mattina di domani le famiglie potranno scoprire la natura e le piante con i laboratori didattici e le visite guidate dell’Orto Botanico, in Via Mattioli. Dalle ore 11 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 16.30, una guida ambientale coinvolgerà grandi e bambini nel percorso ‘L’arte in Orto’, per esplorare i giardini dell’Orto Botanico e dipingere gli elementi della natura con il laboratorio didattico dedicato alle tecniche di disegno, con lapis, acquerelli e gessetti colorati. Le attività didattiche e la visita guidata all’Orto Botanico sono a pagamento ed è richiesta la prenotazione, entro le ore 12 del giorno precedente. Per informazioni e per prenotare il percorso è possibile chiamare i numeri 338 4696296 o 339 1125987 e scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Domenica 25 febbraio, ultima tappa di ‘A Piccoli Passi’. La mattina di domani sarà l’ultima occasione per far conoscere ai più piccoli le storie dei personaggi del passato, con ‘A Piccoli Passi’. Dalle ore 11, le storie di profeti, sibille e filosofi custodite nel Museo dell’Opera del Duomo, in Piazza Jacopo della Quercia, chiuderanno la stagione dei percorsi guidati per tutta la famiglia, con l’appuntamento a cura dell’Associazione Centro Guide e AGT. Alla fine dell’itinerario tra i tesori di Siena, a tutti i piccoli visitatori sarà consegnato lo zainetto di “Siena for Kids”. Per informazioni sui costi e per l’ingresso al museo e per prenotare il percorso è possibile telefonare al numero 0577 43273 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Il pomeriggio, viaggio tra le opere del Santa Maria della Scala. Sarà la visita guidata al Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, ad aprire il pomeriggio. Appuntamento, alle ore 15, per il percorso tra le sale dell’Antico Spedale, per secoli luogo di cura e accoglienza dei pellegrini in viaggio sulla Via Francigena, che custodisce al suo interno ambienti unici come il Pellegrinaio e la Cappella del Manto, quest’ultimo ricordato come il nucleo più antico dell'ospedale che prende il nome dall’affresco realizzato da Domenico di Bartolo nel 1444, raffigurante la Madonna del Manto o della Misericordia. Il viaggio tra le bellezze del Santa Maria della Scala, inoltre, farà conoscere ai visitatori alcuni monumenti dello storico Museo, come i pezzi originali della Fonte Gaia di Jacopo della Quercia. La visita guidata e il biglietto di ingresso al museo sono a pagamento e su prenotazione. Per informazioni sui costi, sugli orari e sulle prenotazioni è possibile chiamare il numero 0577 43273 o scrivere una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Caccia al tesoro ‘for kids’ e giochi didattici con SMS Edu. La domenica si chiuderà all’insegna del gioco e della storia, con ‘Sms Edu. I colori dell’arte’. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30, appuntamento al Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, con la caccia al tesoro ‘a misura di bambino’, per far conoscere ai piccoli esploratori la storia dell’Antico Spedale in modo divertente e interattivo. Il gioco a squadre tra le bellezze del Museo coinvolgerà anche gli adulti, che insieme ai più piccoli dovranno seguire alcuni indizi lungo il percorso per risolvere misteriosi enigmi. L’itinerario didattico è consigliato ai bambini di età superiore ai 6 anni. Per informazioni e per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577 534531 o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Info utili. Febbraio al Museo è la rassegna di eventi, visite guidate e iniziative per adulti e bambini alla scoperta dei grandi artisti e delle istituzioni che hanno fatto la storia della città. La rassegna è organizzata dal Comune di Siena - assessorato alle politiche per il turismo, in collaborazione con l’assessorato alla cultura. Il programma è disponibile su www.enjoysiena.it www.comune.siena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare i numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social per essere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile i profili EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube.